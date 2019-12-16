王者荣耀账号能注销了 网友：对不起，我下不去手

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息：据游戏博主“手游娘”爆料，《王者荣耀》新增了游戏账号注销功能，用户需同时满足 6 项条件方可注销。而一旦注销成功，所有的英雄、皮肤、点券、钻石将灰飞烟灭。对此，网友纷纷表示下不去手，称点这个按钮可能需要很大的勇气。

以下是官方公布的《游戏账号注销条件》：

亲爱的召唤师，小妲己对您的注销深表遗憾。为保证您的账号和财产安全，在您提交注销申请时，请您确保已满足以下条件，王者荣耀团队也有权视情况进行验证：

1、账号需要处于安全状态，最近两周内无开启二级密码、免密操作等敏感操作，账号为正常使用中且无被封被盗的风险。

2、游戏收益已结清或得到妥善处理：包括但不限于点券、钻石、金币、道具、会员权益等收益。请妥善处理，若未处理，视为自动放弃。

3、账号无未完成状态的订单：包括充值点券、钻石、金币、购买和消费英雄、皮肤、道具、周边商店等。

4、如存在战队关系、小队关系，需退出战队及保证小队仅有该角色一人。

5、账号无任何纠纷：包括投诉举报、被投诉举报、仲裁、诉讼等纠纷。

6、角色已经离线，且已经退出游戏。