苹果、谷歌等巨头遭集体诉讼：因供应商剥削童工开采钴

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:刚果民主共和国多个原告的集体起诉苹果、谷歌、特斯拉等多家公司，声称这些科技公司在当地故意剥削童工开采钴，用于锂离子电池。

据appleinsider报道，苹果公司，谷歌公司，戴尔公司，微软公司和特斯拉公司在这项诉讼中被指控，他们在刚果民主共和国(DRC)剥削未成年人劳动力，这些公司都知道他们购买的用于电池技术的钴是由童工开采的。

诉讼称：“开采钴的幼童不仅被迫从事全职、极其危险的采矿工作，牺牲了他们教育机会和未来，他们经常因隧道倒塌而致残并死亡，还包括刚果民主共和国钴矿开采常见的其他已知危害。”

诉讼中还称：“钴是被告人以及世界上所有其他科技和电动汽车公司使用的所有可充电锂离子电池的关键成分，这引发了最新一波的残酷剥削浪潮，助长了贪婪、腐败，和对一群无能为力，饥饿的刚果人民的漠不关心。”

该诉讼是由国际权利倡导者Terrence Collingsworth代表多个特定原告和其他受到类似影响的原告在美国哥伦比亚特区提起的。

诉讼称原告希望在进一步研究后将其他公司加入该案，诉讼称这些公司都使用委婉语来促进未成年人的工作。原告还要求最终赔偿损害矿工的利益和费用，病提供“适当的医疗服务”，以“清理环境影响”。

苹果尚未对今天提起的诉讼公开发表评论，但此前曾被指控从事类似活动。