分析师：2020年5G iPhone销量恐令人失望

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息：据9to5mac的报道，Loup Ventures的合伙人吉恩·芒斯特(Gene Munster)在接受CNBC采访时表示，他认为iPhone 5G的第一年将“令投资者失望”。芒斯特说，转向5G仍然是“苹果的巨大机会，”但运营商的推出5G的速度将成为瓶颈。

此前美国运营商仍然对2020 年底之前5G覆盖率持相对乐观态度。运营商Verizon高管曾表示，他们预计到 2020 年美国一半的人口将拥有5G覆盖率，而其他运营商则表示覆盖率可能达到75%。AT&T于本周开始推出“ 5G”，但与LTE相比，AT&T 具有很大的局限性和速度上的改进。

芒斯特认为，如果配备5G的iPhone12 的销售情况比分析师当前预期的要差，则应将责任归咎于运营商而非苹果。

供应链的报告表明，由于对5G网络的需求，苹果公司预测 2020 年iPhone12 的出货量将超过 1 亿部。与 2019 年iPhone11 和iPhone 11 Pro的预计销售额相比，将增长20%以上。运营商是否真的按计划实现5G覆盖率目标。iPhone12的成功和失败有着决定性的因素。