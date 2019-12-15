小鹏汽车回应“股东集体出质全部股权”：正常调整

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息：通过国家企业信用信息公示系统查询获悉，小鹏汽车运营主体广州橙行智动汽车科技有限公司 47 位股东将其所持的全部股权悉数出质，质权人均为广州小鹏汽车科技有限公司，股权出质等级日期为 12 月 10 日。

对此，小鹏汽车回应“股东集体出质全部股权”：工商信息变更属于正常的集团董事调整，阿里巴巴仍是小鹏汽车的董事会成员和重要股东。

本次股权出质人包括何小鹏、夏珩、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、经纬中国第四香港有限公司、广州鹏行投资管理企业(有限合伙)等，合计共 47 位股东，且上述股东出质全部股权。

小鹏汽车成立于 2014 年，总部位于广州，是广州橙行智动汽车科技有限公司旗下的互联网电动汽车品牌，UC创始人何小鹏为公司CEO。

在2019 年 11 月 13 日，小鹏汽车宣布完成C轮 4 亿美元融资，投资方包括小米集团和公司创始人何小鹏。除了 4 亿元美元融资外，小鹏汽车还宣布获得招行、中信及汇丰银行等多家银行总额达数十亿人民币无抵押信用贷款。