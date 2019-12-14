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谷歌地图街景拍摄已超过1000万英里，可绕地球400圈

2019-12-14 11:31 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月14日 消息：据外媒cnet报道，谷歌地图的街景拍摄已经超过1000万英里(约1609. 334 万公里)，谷歌表示这个距离相当于绕地球旋转 400 倍。另外谷歌已经绘制出世界上98%的人居住的地方。

谷歌 (2)

谷歌街景项目在2009年5月25日开始上线，这个功能除地图上的交通线路外，还为用户提供谷歌街景车拍摄到的实际道路建筑情况，以帮助用户更直观的了解所处位置信息。

在美国当地时间12月13日(周五)，谷歌透露了谷歌街景创建至今在绘制世界地图方面所做的工作：该公司已获得了超过 1000 万英里的街景图像。谷歌说，这个距离相当于绕地球400圈。 

谷歌还表示，Google Earth拥有总计 3600 万平方英里的卫星图像供人们浏览，并且谷歌已绘制出世界上98%的人口居住的地区。

以上这些数字都是谷歌首次对外公布。另外谷歌地图现在每月有超过 10 亿活跃用户，是该公司最受欢迎的产品之一。对于谷歌这个搜索巨头来说，谷歌地图也是他们最有效的投放广告的途径之一。

谷歌的联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)本月初辞去了谷歌母公司Alphabet的首席执行官的职务，他于 2004 年构思了谷歌街景。目标是制作一张 360 度的世界地图，该地图不仅包含街道和高速公路，还有小巷，地标和山脉等线路。为了获得图像，谷歌使用了汽车以及户外探险者来完成一些偏远地区的街景数据。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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