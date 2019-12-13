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吐槽大会出品方笑果文化已不在被执行人名单之列

2019-12-13 16:03 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月13日 消息：今日，据中国执行信息公开网显示，《吐槽大会》出品方“上海笑果文化传媒有限公司”已经不在被执行人名单之列。

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 12 月 3 日，吐槽大会、脱口秀大会出品方上海笑果文化传媒有限公司被上海市黄浦区人民法院列为被执行人，执行标的301000。

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12 月 5 日，笑果文化发布声明回应称，是由于《周六夜现场》节目片头视频委托制作发生服务纠纷所导致，笑果文化于 2019 年 11 月中旬收到判决书，自收到判决后一直积极与对方沟通具体付款金额。目前双方已经就具体金额达成一致，笑果文化将尽快完成付款。此项服务与笑果文化自制节目内容及笑果文化旗下艺人无关。

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资料显示，上海笑果文化传媒有限公司成立于 2014 年 5 月 29 日，法定代表人为叶烽，注册资本189. 2121 万元。出品了《吐槽大会》、《脱口秀大会》、《冒犯家族》、《超级故事会》等综艺节目，旗下拥有李诞、池子、思文、王建国、史炎、庞博、Rock、程璐、梁海源等脱口秀演员、编剧。其中，李瑞超(即李诞)持股比例为5.04%，王思聪的上海普思投资有限公司持股比例为2.16%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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