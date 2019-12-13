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相互宝拟纳入五种罕见病 移出轻度甲状腺癌和轻度前列腺癌

2019-12-13 15:28 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月13日 消息:今日，相互宝就优化规则、扩大保障范围等事项向全体成员公开征求意见。相互宝称，为响应成员建议，未来相互宝将更聚焦大病重症保障，明年起，戈谢病、法布里病、粘多糖贮积症、庞贝氏病和朗格汉斯细胞组织细胞增生症五种罕见病将纳入保障范围。

同时，相互宝拟将轻度甲状腺癌和轻度前列腺癌移出保障范围。这次优化方案将从 12 月 13 日起进行为期三天的成员意见征求。如果征求意见通过，优化后的规则将于 2020 年 1 月 1 日起正式生效。

相互宝

今年 9 月，蚂蚁金服预测称，今年，相互宝实际人均分摊金额为 30 元，远低于 188 的封顶线。一方面，相互宝成员以80、 90 后为主，年龄结构年轻，所以重疾发生率低于社会平均水平。另一方面， 2019 年，绝大多数用户都经历了 3 个月等待期，而等待期内患上重疾则不符合救助规则。因此 2019 年整体的救助人数、分摊金额都处在较低水平。

据相互宝公布数据显示，全国已有超 1 亿人加入相互宝，并且在过去的一年中，有 11928 位重病成员得到了帮助。在这 1 亿名成员中， 80 后占比30%， 90 后占比28%。其中，在 1 万多名受帮助成员中， 80 后占比36%， 90 后占比14%， 12 岁以下儿童占比2%。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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