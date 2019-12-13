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海信电器总经理谈公司改名：一个转型的标志

2019-12-13 10:42 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月13日 消息:据证券时报报道，今日，针对“海信电器改名”一事，海信电器总经理于芝涛表示，今年时机很好，中国显示产业在过去十年发生了很大变化。无论是从技术发展层面、产业发展层面，还是公司在新兴显示领域的积累层面，改名万事俱备。从公司战略转型和升级来讲，更名本身是一个转型的标志。

人工智能，AI

12 月 2 日，海信电器发布公告称，公司全称拟变更为“海信视像科技股份有限公司”，英文全称为：“Hisense Visual Technology Co.， Ltd.”，证券简称为：“海信视像”。

海信方面称，为更好的反映本公司主营业务和战略定位，以及满足本公司品牌管理与品牌 发展需要，从而提升本公司影响力，本公司拟变更公司全称以及证券简称。公司始终坚持以技术创新为驱动力，通过在画质芯片技术、画 质算法、全场景 AI 生态等核心技术上不断积累，形成以视像、显示技术为支撑， 以智慧云平台为依托的生态内核，并向智慧家居、智慧商用等领域广泛延伸，目 前公司在视像产业收入，包括高清智能显示终端、新型显示、运营服务等业务占 营业收入比重合计超过 90%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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