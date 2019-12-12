比尔盖茨客串美剧《硅谷》 饰演本人

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:近日，美剧《硅谷》第六季迎来了大结局。互联网大佬比尔盖茨在剧中客串了一个重要角色“比尔·盖茨”。作为微软创始人及前CEO，比尔盖茨表达了对剧中Piper创业失败原因的困惑。

盖茨表示自己是《硅谷》的超级粉丝。剧中对科技行业的描绘，以及对行业内外人物的刻画，让他回味无穷。去年 11 月份，比尔盖茨就曾在自己的博客中推荐美剧《硅谷》。他说，如果想了解硅谷的运作方式，那就应该观看这部由HBO制作的电视剧。

“这部电视剧带有讽刺成分，所以会夸大其词，但跟所有伟大的讽刺作品一样，它抓住了很多实质性的东西。”盖茨写道，“电视剧里面那些不同个性的人多数都让我感觉很熟悉。”盖茨感触最深的是剧中Pied Piper的创始人理查德·亨里克斯，他是个一流的程序员，但却在管理方面吸取了一些沉痛教训。

事实上，这并不是比尔盖茨第一次在影视剧中客串。 2018 年，比尔盖茨还在《生活大爆炸》中客串了一把，并表示玩得很开心。该剧集讲述了Penny在工作的时候接待这位大佬，而她的一群理工怪咖朋友们则想尽一切办法来接近盖茨的故事。