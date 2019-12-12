日本无印良品回应商标案败诉：已提起民事诉讼 处理山寨

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:今日，针对“商标案败诉”一事，日本MUJI上海公司回应称，除了已在进行应对的棉田子公司以外，我方也提起了若干件相关民事诉讼，并对棉田子公司展开的几个加盟店进行了行政举报。不止限于本次事件，我方对于海内外山寨店铺、山寨商品均会进行严肃处理。

近日，北京市高级人民法院就无印良品侵犯商标权纠纷案，作出终审判决，判令良品计画、上海无印良品立即停止侵犯棉田公司、北京无印良品注册商标专用权的行为，并赔偿经济损失 50 万元及合理开支12. 6 万余元。

2001 年 4 月 28 日，棉田公司成功拿到了注册商标「无印良品」，并成立了北京无印良品公司。2015 年，棉田公司及北京无印良品将日本无印良品告上法庭，因日本无印良品在产品中使用“无印良品”商标。

法院经审理查明，被告在浴巾、面巾、浴室用脚垫等被控侵权商品及商品包装上和商品宣传推广中使用与涉案商标相近似的“無印良品”“MUJI無印良品”“无印良品MUJI”标识，侵犯了原告对涉案商标享有的注册商标专用权。法院一审判决被告立即停止侵权行为，赔偿原告经济损失及 50 万元及合理开支12. 6 万余元。