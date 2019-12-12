微信团队：海外小程序日活提升200% 欧洲地区访问量翻倍

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:今天，WeChat Developer Challenge微信海外开发者大赛(简称“WDC大赛”)在德国举办，会上，微信团队公布了最新数据：海外小程序的打开速度提升了35%，日活提升200%，欧洲地区小程序访问量翻倍; 2019 年微信支付在境外合规的国家和地区覆盖量增加至 60 个，支持 16 种不同货币直接结算。

据悉，这是WDC大赛的第二站，上一站是新加坡。本次大赛吸引了来自全球 11 个国家及地区的 30 个小程序服务商团队参赛。

本次大赛获奖的小程序前 3 名分别是来自瑞士Leverage Experts公司的“维京游轮”小程序、来自新加坡Aiken Digital公司制作的“保时捷”小程序和来自意大利Value China公司制作的“Boisset collection”小程序。三款小程序均面向游客，提供旅程相关服务。

其中，维京游轮小程序主要以订购了Viking旅程的中国用户为目标对象，为他们在旅途中提供节目安排、天气信息、著名景点故事、餐厅菜单等实用信息。

保时捷小程序将从声音、保时捷风范、驾驶体验 3 个不同的维度向游客进行展示。与此同时，小程序还会提供体验乐趣路线、当地景点、美食等信息。

Boisset collection小程序主要为游客提供预定，交互，AR等丰富的数字化旅行服务。