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见闻

华为 MatePad Pro 正式开售：麒麟 990 + 2K QHD 高分屏

2019-12-12 09:03 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 12 日消息：日前华为正式发布了 MatePad Pro，12 月 12 日首发开售，可享 100 元优惠，6GB+128GB WiFi 版本售价 3199 元，8GB+256GB WiFi 版本售价 3899 元。

TIM截图20191212090037.jpg

图片来自 huawei

华为 MatePad Pro 拥有 90% 屏占比与 4.9mm 等距微边框，共有青山黛、丹霞橙、夜阑灰与贝母白四种配色；采用 2K QHD 高分屏，拥有 16:10 长宽比与 DCI-P3 色域覆盖，PPI 为 280，对比度为 1500:1，通过莱茵低蓝光认证。

华为 MatePad Pro 搭载了 7nm 工艺的麒麟 990 处理器，采用 3D 石墨片立体散热，搭载四声道环绕立体声，还是全球首款无线充电平板，支持 15W 正向无线充电与 7.5W 反向无线充电。

另外，华为 MatePad Pro 还配备了 HUAWEI M-Pencil 手写笔，支持磁力吸附与无线充电，充电 1 小时可续航 10 小时，还拥有 4096 级灵敏压感。在熄屏状态下，笔尖轻点屏幕即可开启速记。

【预售版】华为(HUAWEI)MatePad Pro10.8英寸麒麟990影音娱乐办公全面屏平板电脑6GB+128GB WIFI(夜阑灰)
京东自营
￥3199

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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