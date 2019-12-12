任正非邮件反惰怠：要敢于自我批判 警钟长鸣

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息：12月6日，华为心声社区发布了华为轮值董事长徐直军于2011年5月10日总结的18种惰怠行为表现，任正非将该内容以总裁办邮件形式签发学习。

徐直军称，要通过不断地每日三省吾身，去把我们的惰怠行为消灭掉。我期望每一位管理者，都能对照惰怠行为，做自我批判、自我反省。我们要深刻地剖析自己，要敢于自我批判，敢于与自己的惰怠行为做斗争。

其中，徐直军总结的18种惰怠行为具体为：

1、安于现状，不思进取 2、明哲保身，怕得罪人 3、唯上，以领导为核心，不以客户为中心 4、推卸责任，遇到问题不找自己的原因，只找周边的原因 5、发现问题不找根因，头痛医头脚痛医脚 6、只顾部门局部利益没有整体利益 7、不敢淘汰惰怠员工，不敢拉开差距，搞“平均主义” 8、经常抱怨流程有问题，从来不推动流程改进 9、不敢接受新挑战，不愿意离开舒适区 10、不敢为被冤枉的员工说话 11、只做二传手，不做过滤器 12、热衷于讨论存在的问题，从不去解决问题 13、只顾指标不顾目标 14、把成绩透支在本任期，把问题留给下一任 15、只报喜不报忧，不敢暴露问题 16、不开放进取，不主动学习，业务能力下降 17、不敢决策，不当责，把责任推给公司。公司是谁? 18、只对过程负责，不对结果负责

对此，任正非强调，必须持续反惰怠，反南郭，自我批判，警钟长鸣。