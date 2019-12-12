优客工场提交IPO招股书 计划融资1亿美元股票代码UK

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:据新浪科技报道，今日，优客工场向美国证券交易委员会提交了IPOF- 1 招股书。优客工场计划在IPO中融资最多 1 亿美元，股票代码为“UK”。

招股书显示，优客工场 2017 年的净营收为1. 674 亿元人民币，净亏损为3. 729 亿元人民币。 2018 年净营收为4. 485 亿元人民币，同比增长167.9%，净亏损为4. 452 亿元人民币。 2018 年前 9 个月，净营收为2. 822 亿元人民币，净亏损为2. 709 亿元人民币。而 2019 年前 9 个月净营收为8. 746 亿元人民币，同比增长209.9%，净亏损为5. 738 亿元人民币。

今年 10 月，优客工场提交美国IPO，委托花旗、瑞士信贷、美国银行负责其上市事宜。自媒体“独角兽早知道”报道称，优客工场预计将于今年 12 月底或 2020 年 1 月中旬正式赴美IPO。

12 月 5 日，优客工场的运营主体优客工场(北京)创业投资有限公司的 45 位股东出质全部股权，质权人为优客工场(北京)信息技术有限公司。