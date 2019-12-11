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微信“好物圈”正式更名为“微信圈子” 入口添加至搜一搜

2019-12-11 21:53 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息：据自媒体“Tech”报道，近日，微信“好物圈”正式更名并升级为“微信圈子”。目前，“微信圈子”入口被提升到搜一搜功能的主界面。此外，“微信圈子”现已支持发布纯文字内容，而且圈主的权限进一步扩大，可以直接在所发的内容里添加自身的物品，或者在搜索的物品里带上相关的话题。

今年 3 月，微信宣布“好物圈”功能正式公开测试。据了解，好物圈是微信提供的物品推荐和服务信息管理工具。用户可以在这里浏览朋友推荐的物品，并与朋友进行互动、交流心得。用户授权小程序同步数据后，可以在这里查看小程序里的订单和收藏，还可以将自己购买或收藏过的好物推荐给朋友。除了通过订单和收藏进行推荐，用户还可以直接在小程序内将物品推荐到好物圈。小程序开发者只需在订单列表、商品详情页或其他合适的场景中添加好物圈推荐插件，便可实现一键推荐。

今年 5 月，微信“好物圈”在搜一搜中上线。微信方面回应称：微信搜一搜入口的“好物圈”正在内测，同时“大家买过”功能正在灰度内测，希望帮助用户快速找到好的物品，同时帮助优质服务更好浮现。

QQ截图20191211220014.jpg

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