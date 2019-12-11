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见闻

腾讯、商汤等7家企业入选上海首批建设AI创新中心名单

2019-12-11 17:03 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:今日，上海市经济和信息化委员会发布《关于建设首批上海市人工智能创新中心的通知》称，确定上海寒武纪信息科技有限公司、上海商汤智能科技有限公司、上海依图网络科技有限公司、深兰科技(上海)有限公司、优刻得科技股份有限公司为上海市人工智能创新中心，聚焦产业创新。上海汽车集团股份有限公司、腾讯科技(上海)有限公司为上海市人工智能创新中心，聚焦应用创新。

腾讯

对此，上海市经济和信息化委员会要求：

各产业创新中心的建设单位应聚焦人工智能的芯片、算法、开源开放平台等核心，紧密结合产学研开展联合攻关，在稳步提升企业自主创新能力的同时，加快突破和掌握产业核心关键技术，制定人工智能细分领域产品和技术标准，培养创新人才梯队，推动本市人工智能产业的高质量发展。

各应用创新中心的建设单位应充分发挥应用牵引的作用，面向制造、医疗、金融、教育、交通等融合发展的重点领域，促进新技术和新产品的先行先试。突破应用和系统集成关键技术，不断加速技术和产品的迭代，制定行业应用标准，形成人工智能深度应用场景和示范应用案例，带动人工智能在本市各个垂直细分领域的融合应用。

创新中心建设单位应加强组织保障，组建好研发创新团队，建立完善的工作推进机制，落实建设资金;严格按照建设进度安排，逐步细化阶段性的建设目标和任务，全力完成考核指标。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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