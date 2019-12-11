用户扎心！尼康美国将于2020年3月份终止授权第三方维修其相机

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:很多型号的尼康相机可以说是价格不菲，对于用户来说当然希望在相机出现问题后能够轻松而方便的得到维修。但是尼康日前却向美国十几家授权维修店表示，在 2020 年 3 月 31 日之后，他们不会续签授权维修协议。

注：图片来自尼康官网

据vice报道，尼康在一份发给维修店的信中解释称，公司的业务环境已经发生了变化，而这这将该公司向最终用户客户提供产品服务的方式。这意味着，所有希望使用官方零件或在保修期内维修相机的尼康用户，都需要将相机发送到位于纽约梅尔维尔或加利福尼亚洛杉矶的尼康官方维修中心。

2012 年，尼康公司决定不再让未经尼康公司授权进行相机维修的维修机构购买维修零件。第三方维修店要么必须注册成为授权经销商，要么停止修理尼康相机，又或者通过第三方获得替换零件。据悉，美国只有 15 家这样的授权维修店，但很快这些店再也买不到官方零件了。

目前，尼康尚未对报道作出回应。不少网友吐槽，这样的条款最终损害的是消费者的利益。