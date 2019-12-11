多玩游戏论坛宣布关闭 12月31日后停止服务

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息：12 月 10 日，多玩论坛发布服务迁移及业务升级公告，宣布将于年底关闭。公告称论坛将于 12 月 31 日后停止服务，后续原多玩论坛业务将由虾哥论坛承接。这意味着国内游戏社区又要少一个了。

多玩游戏成立于 2005 年，是欢聚时代旗下人气游戏资讯平台。官方公告表示，互联网时代风云变化，多玩网为了适应新的环境需要进行改变。为了与YY更好的结合，为玩家朋友们提供服务，多玩业务将进行重装升级。多玩游戏资讯网站、多玩游戏专区等相关业务将在升级后以全新的面貌与您相见。

以下是多万论坛官方公告：

多玩游戏，多交朋友。

很庆幸在多玩成长的路上，一直有诸多玩家朋友们的陪伴。

但可惜，天下没有不散的宴席。互联网时代风云变化，多玩网为了适应新的环境需要进行改变。为了与YY更好的结合，为玩家朋友们提供服务，多玩业务将进行重装升级。

多玩游戏论坛将于 2019 年 12 月 31 日停止服务。后续多玩论坛业务将由虾哥论坛承接，您可以前往虾哥论坛参与游戏话题讨论：http：//xiage.yy.com/forum.php?gid=213

多玩游戏资讯网站、多玩游戏专区、等相关业务将在升级后以全新的面貌与您相见。

如果您有未解决的问题，可以联系YY客服反馈。我们会第一时间协助您解决。

非常感谢所有朋友们一直以来的支持与陪伴，祝朋友们能继续玩的愉快。

多玩游戏，多交朋友，让我们江湖再见!