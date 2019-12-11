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最新macOS系统发布，或已修复16英寸MacBook Pro扬声器问题

2019-12-11 15:42 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:本月早些时候，有不少用户反馈称 16 英寸MacBook Pro扬声器出现了令人讨厌的“砰砰”的异响。随着苹果今天macOS Catalina 10.15.2 正式版更新，该设备扬声器问题或许已经修复。

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据一位reddit用户称，安装macOS Catalina 10.15. 2 更新后， 16 英寸MacBook Pro不再出现异响声。该用户在Safar、 Chrome、 Netflix、 YouTube等多个场景中进行测试均为发现问题。随后，有不少早期遇到该问题的用户均反馈“爆音”问题已经解决。

当然，也有少量用户称更新系统扬声器问题得到改善，但并未完全消除。一些用户仍会在Chrome和Safari等应用程序中听到了更轻、更柔和的爆音问题。

16 英寸的‌MacBook Pro‌扬声器被曝出存在问题后，苹果在给苹果授权服务提供商的备忘录中确认了这一问题，并表示将在不久的将来实施修复，这种修复需要多个更新，而不是一个更新就能解决。由此可见，macOS Catalina 10.15. 2 似乎只解决部分问题，想要完全修复可能还需要等下一个更新。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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