贾跃亭破产重组遭阻挠 债务处理小组已向法院提交反对提议

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:据新浪科技报道，近日，贾跃亭债务处理小组负责人透露，上海奇成悦名投资合伙企业及其关联公司、上海懒财资产管理公司等极少数债权人正在通过多种手段阻扰破产重组方案的推进。目前在贾跃亭 90 多家债权人中只有两三家支持奇成的提议，也就是只有2%、3%的支持，此外，债权人委员会也已经正式向美国法院提交了反对懒财关于取消贾跃亭破产重组的提议。

该负责人表示，奇成跟懒财阻止贾跃亭破产重组，将导致其他绝大多数债权人血本无归。

此前，贾跃亭在债权人会议上对首批 35 位债权人致歉，贾跃亭表示，有信心尽快和债权人达成符合各方利益的债务重组方案，彻底解决债务问题。债务重组的成功与否决定了FF的生死，也决定了各位债权人的利益，希望债权人能够在 12 月中下旬对调整后的重组方案进行投票，尽快推进方案通过。

此外，针对“隐藏资产”一事，贾跃亭表示，自己唯一资产就是FF的股权，除了之前已经分给FF全球合伙人的股权之外，所有的股权及其收益都将在破产重组方案通过后转入债权人信托，其个人也将不再持有任何FF股权。