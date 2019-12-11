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鲨纹科技回应哈佛专家质疑：罗永浩说的95%是一个大概数字

2019-12-11 08:37 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:昨日，针对“哈佛专家的质疑”，鲨纹科技官方发文回应称，Sharklet表面对金黄色葡萄球菌(包括耐甲氧西林金葡菌)、绿脓杆菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌等细菌都有高于95%的抑制作用。罗永浩在发布会上说的95%抗菌基本上是来源于这些数据。

此外，鲨纹科技还表示，由于Sharklet的抗菌效果在一定程度上取决于表面材料和细菌种类，95%只是一个实验室试验的大概数字。我们的合作企业在对产品的表面进行抗菌测试后，会在产品上市时提供实际抗菌测试结果的数据。

昨日早些时候，哈佛专家@HMS_XIN 发文称，罗永浩在发布会上说的95%抗菌是彻头彻尾的吹牛。技术创始人Brennan教授使用相同材料在理想状况下对金黄色葡萄球菌的抑制效果就达不到95%。

12月3日，罗永浩召开了“老人与海”黑科技发布会。会上，罗永浩以Sharklet Technologies全球合伙人身份亮相，并发布仿生学物理抗菌方式Sharklet技术。Sharklet模拟鲨鱼皮肤排布，通过改变材料表面纹路/纹理以达到抗菌目的。Sharklet技术能让细菌无法附着于材料表面，以预防感染。

QQ截图20191211084115.jpg

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