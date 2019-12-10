Switch国行版发售，任天堂股价迎来大涨

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息：12月10日，任天堂Nintendo Switch国行版正式在中国大陆地区开售，在此消息影响下任天堂今天的股价较前一交易日大涨2.86%，收于每股46370日元，市值达到6. 11万亿，这也是任天堂自2018年5月18日以来的最高股价水平。

截止12月10日发售首日，京东任天堂Nintendo Switch国行版显示有12万左右的用户预约，可见国行版依然受到了很多玩家的关注。有分析师预计，2019年底前国行版Switch的销量将达到10万台左右。

在上周三任天堂公布了美国“黑五”期间Switch的销量数据，在感恩节这一周( 11 月 24 日至11 月 30 日)Switch以及Switch Lite在美国创下了新的单周销售纪录单周销量接近83万台。另外根据任天堂公布的数据，Switch主机发布至今已经在美国的总销量已经达到了 1750 万台，在全球范围内这一款主机销量数字是4100万台。

Switch游戏主机是任天堂在2017年3月推出的一款便携式主机产品，Switch Lite则是一款入门级的游戏主机，于2019年7月发布。

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