马斯克开电动皮卡Cybertruck去吃日料 意外撞到指示牌

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息:上周六，特斯拉CEO埃隆·马斯克开着他新推出的电动皮卡Cybertruck出现在洛杉矶以及高级餐馆引起很多人的关注，比较尴尬的是，马斯克的Cybertruck竟然意外撞到了交通指示牌。

据gizmodo报道， 马斯克出现在洛杉矶昂贵的日本餐馆之一“Nobu”，当时Nobu的服务员决定将Cybertruck停在停车场中间吸引了不少路人的目光。马斯克和演员爱德华·诺顿一度一起从餐馆出来更是让这辆电动皮卡赚足了眼球。

不过Cybertruck似乎还有侧视镜和雨刷这些的基本安全功能，这或许使得这辆形状特异的皮卡留下一些盲点。根据视频，当马斯克不小心撞上指示牌时，Cybertruck发出了碰撞声，不过马斯克并不在乎也没有因此停车。

当天晚上 11 点左右，马斯克的Cybertruck还出现在了加州 405 高速公路上，据称这是Cybertruck在做路面测试。

值得一提的是， 12 月 9 日，特斯拉官方微博的转发证实，“马斯克‘亲测’，Cybertruck‘有效’”。