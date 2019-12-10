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王思聪名下2200万元资产被冻结 因股权纠纷

2019-12-10 15:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息:据澎湃新闻报道，因股权纠纷，王思聪名下 2200 万元的资产被冻结。上海市宝山区人民法院民事裁定书显示，申请人上海景岭投资中心(有限合伙)与被申请人王思聪、珺娱(湖州)文化发展中心、上海熊猫互娱文化有限公司因股权纠纷，申请人在仲裁程序中提出财产保全申请，请求宝山法院查封、冻结被申请人银行存款人民币 2200 万元或查封、扣押同等价值的财产，并已提供了担保。

宝山法院认为，申请人的申请符合有关法律规定：冻结被申请人王思聪、珺娱(湖州)文化发展中心、上海熊猫互娱文化有限公司银行存款人民币 2200 万元，如存款不足，则查封、扣押相应价值的财产。

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此前，王思聪曾多次被法院限制消费，房产汽车存款已被查封。

11 月 19 日，王思聪被北京市第二中级人民法院发布限制消费令，因王思聪未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务。北京市二中院表示，截止到目前，因王思聪未按执行通知书要求履行还款义务，故我院已对被执行人采取限制消费措施，并查封王思聪名下的房产、车辆、银行存款等财产。

11 月 21 日，上海市静安区人民法院对上海熊猫互娱文化有限公司发布 3 条限制消费令，限制上海熊猫互娱文化有限公司和王思聪不得实施高消费行为。执行申请人分别为沈阳市睿凡传媒有限公司、成都柿子君文化传媒有限公司、西安北国文化传媒有限公司。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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