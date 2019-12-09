“扫一扫”分享到微信

见闻

安卓出现严重漏洞：可控制相机 导致手机变砖

2019-12-09 16:41 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月9日 消息:phonearena报道，对于很多用户来说，每月安卓更新可能没有太大的改变。不过由于安卓系统被曝出存在一个名为"CVE-2019-2232"的漏洞，这让 12 月份的安全更新变得尤其重要。

根据NIST国家安全漏洞数据库显示，这一漏洞这可能导致Android8、8.1、 9 或 10 的手机瘫痪无法正常运行。而 12 月份的安卓安全更新包括针对CVE-2019- 2232 补丁，也就是一旦你的手机收到该更新，那么请立刻安装。

安卓，安卓系统

本月早些时候，安全软件开发商Promon发布了关于“StrandHogg”漏洞的信息。该恶意软件伪装成合法应用的图标，涉及谷歌商店中排名前 500 的流行应用。这一漏洞可在不需要ROOT权限的情况下通过手机麦克风监听用户，控制相机、拨打电话、读取手机信息、照片等数据，甚至是获取用户网银账户名和密码。

目前，谷歌已经发布 针对CVE-2019-2232”漏洞的12 月安卓安全更新“，谷歌Pixel系列手机已经在 12 月 2 日获得推送。三星则在一份声明中表示：“我们正在尽最大努力为所有适用型号尽快提供安全补丁，但更新发布时间可能会因地区和型号而异。”上个月，谷歌相机应用被曝出可以远程操控拍摄视频和照片，这影响了上亿的Android用户。

谷歌最近宣布，它正与一些安全公司合作试图提前检测恶到意软件。安全研究公司在发现问题软件后通常会联系谷歌，然后谷歌再解决这些漏洞。

不过Promon注意到，对于“StrandHogg”这个漏洞，谷歌起初并没有认真对待，虽然它最终删除了负责分发恶意软件的应用程序，但这个漏洞显然没有得到修复。许多分发StrandHogg的应用程序仍然在安卓用户的手机上。一个是名为CamScanner的PDF程序，安装量超过 1 亿次。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

巨人集团 史玉柱 脑白金

巨人集团成立30周年 史玉柱：我每天都吃脑白金 离不开了

· 巨人集团 史玉柱 脑白金
小米 智能电饭 小米手环

小米正式在日本召开发布会 发布智能电饭煲等5款产品

· 小米 智能电饭 小米手环
小米 手机 物联网

小米成世界第四大手机制造商 硬件利润不超过5%

· 小米 手机 物联网
百度 百度传课 教育

百度传课运营主体发生工商变更 注册资本增至13.1亿人民币

· 百度 百度传课 教育
马云 交响乐 阿里巴巴

马云指挥交响乐配合度满分 网友：马老师还是这么“多财多亿”

· 马云 交响乐 阿里巴巴
直播 淘宝直播 抑郁

95后小伙直播鸡叫抗抑郁 网友：听听鸡叫就能解压

· 直播 淘宝直播 抑郁
人工皮肤面膜 面膜 医美

世界首个人工皮肤面膜问世：用完如同长出了一层新皮肤

· 人工皮肤面膜 面膜 医美
李佳琦 高德地图 语音导航 李佳琦自曝录语音导航过程

李佳琦自曝录语音导航过程：7小时录完700句，抢先版双12上线

· 李佳琦 高德地图 语音导航
头盔 减肥神器 传感器

又见减肥神器！日本减肥头盔一吃东西就电你

· 头盔 减肥神器 传感器
二手平台 闲鱼 网购 黑客 网络诈骗

买手机被骗6000元 理工男网购被骗后攻破骗子后台

· 二手平台 闲鱼 网购
马斯克 瑞克与莫蒂 动画片 声优

马斯克客串瑞克与莫蒂 网友：亿万富翁的生活并不是枯燥且乏味的

· 马斯克 瑞克与莫蒂 动画片
查看更多
﻿

编辑推荐

麦当劳推出一个新网站：卖起了袜子、衣服等周边

[见闻]· 12月09日

沈鹏内部信谈水滴筹线下整改：已经成立三大检查组

[见闻]· 12月09日

俞渝风波中首现身 称微博用户求真相，抖音用户爱吃瓜

[见闻]· 12月09日

可怕！安卓出现严重漏洞：可控制相机 导致手机变砖

[见闻]· 12月09日

巨人集团成立30周年 史玉柱：我每天都吃脑白金 离不开了

[见闻]· 12月09日

小米成世界第四大手机制造商 硬件利润不超过5%

[见闻]· 12月09日

百度传课或重生？注册资本新增至约13.1亿人民币

[动态]· 12月09日

淘宝双12数据：宠物公主床成热搜新品，同比增长200%

[数说]· 12月09日

关闭