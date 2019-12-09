巨人集团成立30周年 史玉柱：我每天都吃脑白金 离不开了

站长之家(ChinaZ.com) 12月9日 消息：在昨日的巨人集团成立 30 周年庆典上，巨人网络集团董事长史玉柱表示， 30 年对于一个公司来说是长寿的，我们活到现在，活到过 30 周岁的这天，其实是不容易的。虽然我们不是最大的公司、不是最辉煌的公司、不是最出名的公司，但是巨人一定是非常阳光的一家公司。

史玉柱回忆称，很多人认为我们是保健品起家，其实我们公司起家是标准的软件公司起家。我们的第一个产品是文字处理软件，叫巨人汉卡。

谈及“脑白金”时，史玉柱表示，从脑白金投放市场第一天，也就是 1997 年下半年到今天，我每天都在吃脑白金，我现在能保持健康的睡眠、肠道和身体状态，我觉得离不开脑白金。没有功效的东西，可能骗一年两年，但骗 21 年可能不好骗，我们对得起我们脑白金的消费者。

此外，史玉柱强调，这 30 年中，我们不欠任何一家银行的钱，没有拖欠。我们没有欠国家一分钱的税，也没有拖欠这个基金那个基金的钱。我们很自信的说，我们坚持守法经营。

最后，史玉柱称，未来的 30 年我们公司要实现年轻化、要像过去 30 年一样，要规范、要有一个健康的文化。我觉得只要做到这 3 条，我们 30 年后还是有可能过巨人 60 周岁生日