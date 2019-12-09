小米正式在日本召开发布会 发布智能电饭煲等5款产品

站长之家(ChinaZ.com) 12月9日 消息：今日，小米正式在日本召开首场发布会，会上，小米发布了智能电饭煲、MI Note 10、小米手环4、移动电源、手提箱五款产品。

其中，价格方面，小米MI Note10 系列(国行小米CC9 Pro)6GB+128GB版本售价 52800 日元，约合人民币 3422 元;8GB+256G版本售价 64800 日元，约合人民币 4200 元。智能电饭煲售价 9999 日元，约合人民币 648 元;10000mAh移动电源售价 1899 日元，约合人民币 123 元; 20 英寸金属随身手提箱售价 17900 日元，约合人民币 1160 元;蓝色、黑色和黑色的 20 英寸手提箱经典款售价为 7990 日元，约合人民币 517 元。小米手环 4 售价 3490 日元，约合人民币 226 元;

此外，小米还在会上公布数据称，小米公司成世界上第四大智能手机制造商，已在全球 90 多个国家和地区部署业务，并在 42 个国家和地区取得了市场前五的好成绩。