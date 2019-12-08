苹果通知新 Mac Pro 与 Pro Display XDR 显示器将于 12 月 10 日正式开售

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 8 日消息：据 appleinsider 报道，2019 新款 Mac Pro 与 Pro Display XDR 显示器将于美国东部时间 12 月 10 日开始订购。

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报道称，不少知名数码博主例如 Marques Brownlee 就收到了苹果的通知，表示 Mac Pro 主机与 Pro Display XDR 显示器将于 12 月 10 日正式开售。

配置方面，低配版 Mac Pro 搭载了 8 核 16 线程的 Intel 至强 W 系列处理器（最高 28 核 56 线程），32GB 内存（最高 1.5TB），256GB SSD（最高 2TBx2），Radeon Pro 580X 显卡（最高 4 块 Vega 显卡）。

Pro Display XDR 显示器采用了一块 32 英寸的 IPS LCD 液晶面板，Oxide TFT 工艺，分辨率 6016×3384，长宽比 16:9，总计 2040 万像素，密度为 218PPI，刷新率最高 60Hz。XDR 的意思是「Extreme Dynamic Range」，也就是极限动态范围，包括全屏稳定亮度 1000hits、峰值亮度 1600nits、SDR 亮度 500nits、对比度 1000000:1、典型反射率 1.65％、P3 宽色域、10-bit 色深 (10.73 亿色)。

售价方面，Mac Pro 售价 5999 美元起步（约合人民币 41000 元），Pro Display XDR 售价 4999 美元起步（约合人民币 34000 元），显示器支架 999 美元（约合人民币 7000 元）。