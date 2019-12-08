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Redmi K30 系列将配备多功能 NFC：可当门禁、公交、车钥匙

2019-12-08 14:40 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 8 日消息：今天上午，Redmi 红米手机官方微博发布消息，Redmi K30 系列手机将支持多功能 NFC。

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Redmi 红米手机官方介绍称，「Redmi K30 就是你的公交卡、门禁卡、银行卡。现在多功能 NFC 又多了一个超方便功能，它还是你的车钥匙。贴一下就开门，不用担心钥匙锁在车里。」

综合目前的消息，Redmi K30 系列搭载高通骁龙 765G 新一代 5G 移动平台，支持 SA/NSA 5G 双模。Redmi K30 5G 版手机支持 30W 快充，内置 4500mAh 电池，采用侧边指纹传感器。摄像方面，Redmi K30 系列手机采用 6400 万像素后置四摄方案，首发索尼 IMX686 CMOS，具有 2cm 对焦功能；前置采用了 2000 万像素双摄像头设计。

Redmi K30 系列手机将于 12 月 10 日正式发布，一同亮相的还有 Redmi 小爱音箱 Play、Redmi 路由器 AC2100 和 RedmiBook 全面屏笔记本等产品。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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