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Apple Watch的心率监测功能立功，狂发提醒救人一命

2019-12-06 17:15 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com)12 月 6 日 消息:Apple Watch内有多个健康提醒功能，比如检测心率、防摔倒提醒等，这些功能已经帮助不少人脱险。据appleinsider报道，最近Apple Watch的检测心率功能及时提醒佛罗里达州的一名男子Roy Robinson存在心率异常，而他本人并没有察觉这种情况。

苹果手表 (1)

据悉，Roy Robinson在去拜访家人的路上，佩戴的Apple Watch弹出一则通知他心房纤维性颤动( A-fib)，并且每小时会警报一次。第一次警告是Robinson在爬完孙女所学校的三层楼梯后发出了，当时Robinson并没放在心上，也并不清楚A-fib是什么情况。

不过，第六次警报后，Robinson在谷歌上搜索了A-fib具体内容，之后便前往医院检查。在医院期间，很多医护人员都拜访Robinson，一睹被Apple Watch拯救的人。Robinson表示，他不确定Apple Watch否救了自己一命，但它确实有所帮助。

2018 年，苹果在Apple Watch中增加了 A-fib检测功能，并拯救了多条生命。未来，该公司还将继续开发Apple Watch健康工具，帮助更多的人。

注：心房纤维性颤动(心房纤颤)是一种不规则的心率，其特征通常是快速跳动，这可能导致心力衰竭或中风。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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