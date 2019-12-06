B站确认拿下S赛3年独家转播权 版权价值8亿元

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息:今天，B站确认已经拿下《英雄联盟》全球总决赛三年直播合约。根据协议，B站将获得《英雄联盟》全球总决赛S10 至S12 连续三年( 2020 年至 2022 年)的国内独家直播版权，合同总价值为 8 亿人民币(1. 137 亿美元)。

据悉，这是国内电竞赛事首次以拍卖的形式进行独家版权交易，是电竞领域的又一里程碑事件。

《英雄联盟》全球总决赛是全球总决赛是所有英雄联盟比赛项目中最高荣誉、最高含金量、最高竞技水平、最高知名度的比赛，迄今为止已经举办了九届。此番B站拿下转播权，是其扩大电竞版图的一大利器。

据拳头官方公布的数据显示：英雄联盟 2018 年全球总决赛独立观众数量达到了 9960 万，同时在线人数峰值达到 4400 万，平均每分钟收视人数为 1960 万。

而游戏类内容作为B站最大的品类之一，已经成为一个不可忽视板块。此前，B站发布的第三季度财报显示，B站游戏业务收入占总收入的一半，其已经成为国内最大的游戏视频社区，活跃游戏UP主已超 180 万。