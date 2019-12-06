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郭明錤：苹果 2021 款 iPhone 或将去掉 Lightning 接口

2019-12-06 14:44 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 6 日消息：天风国际分析师郭明錤在最新的研究报告中表示，在 2021 新款 iPhone 中，最高端机型可能会取消 Lightning 连接孔以提供「更完全的无线体验」。

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图片来自 Apple

郭明錤预测，2020 下半年发布的 4 款新 iPhone 外观将与 iPhone 4 相似，均配备高通 X55 基带，支持 5G。4 款新 iPhone 的区别主要集中在屏幕尺寸上和后置摄像头的规格上。其中，5.4 英寸和 6.1 英寸 OLED 屏幕的 iPhone 配备后置双摄，6.1 英寸屏幕的 OLED iPhone 将配备后置三摄和 ToF，最大的 6.7 英寸 OLED iPhone，将后置三摄和 ToF。

除了两年后的旗舰 iPhone 以外，郭明錤也还发布了未来 iPhone SE 机型的相关消息。苹果将在 2021 年发布 iPhone SE2 Plus，显示器尺寸为 5.5 或 6.1 英寸，将采用全面屏设计，因不支持 Face ID 所以刘海区域较小，Touch ID 将会与侧边电源按键整合。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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