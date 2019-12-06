周鸿祎：要包容罗永浩和王思聪的失败 有失败才有成功

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息：据每日经济新闻报道，在今日的2019 T-EDGE全球创新大会上， 360 集团董事长兼CEO周鸿祎在谈及创新的挑战时表示，罗永浩创业失败，大家口诛笔伐;王思聪投资熊猫失败，大家消费他。我们更应该容忍失败、宽容失败，甚至鼓励失败。创新成功有很多的偶然性，与其害怕失败，不如把失败经验分享出来，让更多的人少走弯路。创新有很多挑战，最大的挑战可能是创业者害怕失败的文化。99%的创新是失败的，正因为99%的失败才有1%成功的伟大。

今年 9 月，罗永浩曾在微博上表示，锤子新机已与自己没有关系了。在坚果手机 2019 新品发布会上，新石实验室总裁吴德周表示，罗永浩离开了坚果手机团队，坚果手机团队也在去年加入了字节跳动公司，研发新的手机和智能硬件。罗永浩称，会继续努力，在未来的一段时期把债务全部还完。即便公司因不可抗力被彻底关掉，个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。

2019年3月30日，熊猫直播官网发布公告，宣布熊猫直播正式关站。熊猫直播COO张菊元表示，熊猫直播长达 22 个月没有任何外部的资金注入，最终没有解决掉资金的缺口。据悉，王思聪为熊猫直播创始人。今年 11 月，王思聪因熊猫TV倒闭引发的纠纷被列为被执行人、限制高消费。