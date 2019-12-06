凤凰网刘春回应俞渝“择偶标准”：只是笼统地说 没有具体化

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息:今日，凤凰网高级副总裁刘春针对“择偶标准”再次回应称，俞渝曾在几百人的大群公布过自己的标准，这个标准知道的人不要再多;自己在采访时并没有具体化，只是笼统地说，人家的标准是比你更年轻更高更帅更好，这个算暴露隐私算拆烂污吗?

在 12 月 1 日的 2019 凤凰网财经高峰论坛上，当当创始人李国庆接受了刘春的采访，针对未来择偶标准，李国庆表示，我可再也不想找商人了。我得找个傻白甜，因为我自己就是傻白甜，因为我今后十年还能够折腾出一番事业，这是第一个标准。我想找在大学工作，搞研究的，收入比较好。此外，在会上刘春还表示，俞渝多次说过她的择偶标准：个子更高，长得更帅，更年轻，更关心她，更不惦记她的钱。

12 月 5 日，当当网CEO俞渝发布了一封《致凤凰网高级副总裁刘春的公开信》。俞渝在信中称，刘春用拆烂污的话题，再次送李国庆上热搜，太过分。凭什么在凤凰会客厅，跟李国庆谈“择偶标准”。

随后，刘春发布微博回应称：“你没跟我讲过择偶标准?提醒一下，一次是五六个人的小聚会，一次是某炮儿子的婚礼上。我不能访谈李国庆?采访就是站队?你说的这些事哪一件我帮他辩解过?善意提醒你，夫妻一场，好合好散，别让别人笑话。”