3799 元起！华为 nova 6 5G 正式发布：麒麟 990+双摄极点全面屏

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 5 日消息：今天下午，华为在武汉举办新品发布会，正式推出面向年轻人的 5G 潮流旗舰——华为 nova 6 系列。

华为 nova 6 5G 搭载 7nm 双芯片 5G 解决方案，包括麒麟 990 处理器与巴龙 5000，支持 NSA 和 SA 双模 5G 网络，配备 6.57 英寸 2400×1080 分辨率双摄极点全面屏。

外观方面，华为 Nova 6 5G 采用 3D 四曲面玻璃机身，搭配指纹键电源键二合一设计，搭载 2.4mm 超窄指纹模组，拥有普罗旺斯、苏音蓝、亮黑色和密语红四种配色。

华为 nova 6 5G 采用 13 层散热系统与双热管设计，内置 4200mAh 电池，支持 40W 有线快充，通过德国莱茵安全快充认证。

前置相机方面，华为 nova 6 5G 是华为首款前置超广角双摄手机，采用 3200 万自动对焦镜头（IMX616）与 105°超广角镜头，支持人像超级夜景 2.0、前置 4K 高清视频录制、前置视频自动对焦。

后置相机方面，华为 nova 6 5G 搭载华为旗舰级超感光影像系统，拥有 4000 万超感光主摄、超级夜景、AI 超清模式、30 倍超长变焦、120°超广角摄影等功能，支持后置 EIS 智能视频防抖、后置专业延时摄影与 4K 高清分辨率，可根据不同场景手动设置拍摄间隔和时长。

价格方面，华为 nova6 5G 8GB+128GB 版售价 3799 元，8GB+256GB 版售价 4199 元。