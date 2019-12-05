考拉海购回应APP违规被下架：并未下架 完全合规

站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息：今日，针对“考拉海购等 100 款违规APP被下架整改”一事，考拉海购发布微博回应称，APP从没有下架，技术人员称11月初确实有过一次整改升级，主要原因是日历权限说明文案不规范。技术人员立即升级优化，当月就发布了新版，完全合规，也符合监管部门的要求。

最后，考拉海购强调，此次整改是条款层面的升级，版本也在持续更新，提供更优的使用体验的同时，更不遗余力地保护用户隐私和权益。

昨日，国家网络安全通报中心发文称， 11 月以来，公安部加大打击整治侵犯公民个人信息违法犯罪力度，组织开展APP违法违规采集个人信息集中整治，并与多部门联合开展的APP违法违规采集使用个人信息专项整治行动。

期间，集中发现、集中侦办、集中查处整改了 100 款违法违规APP及其运营的互联网企业。重点针对无隐私协议、收集使用个人信息范围描述不清、超范围采集个人信息和非必要采集个人信息等情形，责令限期整改 27 款，处以警告处罚 63 款，处以罚款处罚 10 款，另有 2 款被立为刑事案件开展侦查，相关案件正在侦查中。其中包括了，微店、考拉海购等APP。