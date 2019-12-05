高通总裁：与苹果合作首要任务是尽快推出5G iPhone

站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息:据PCMag报道，高通公司总裁Cristiano Amon 在本周在高通骁龙技术峰会上表示，苹果公司和高通公司正在努力尽快推出新的5G iPhone。

高通公司与苹果公司重新建立关系的主要目标是及时推出5G iPhone，有传言称苹果5G手机将于 2020 年秋季上市。Amon表示，与苹果公司合作当务之急是如何尽快帮助他们推出5G iPhone。

Amon透露，虽然第一个‌5G iPhone‌将使用高通调制解调器，但它可能不包括高通的所有射频前端。射频前端包括天线和接收器等组件之间的电路，对于增强来自各种网络的信号非常重要。

PCMag指出，高通公司称其最新的骁龙调制解调器芯片为“调制解调器射频系统”，这表明要想获得最佳信号，就需要采用高通公司制造的射频前端组件。问题在于，苹果可能会在 2020 年的iPhone系列中使用自家的技术和组件。

Amon称，双方合作的订单可能比预期中要晚一些，不过正努力争取尽可能的完成任务，并利用之前所做的工作，以便最终能够按时推出5G手机。总的来说，Amon正在取得的进展“非常高兴”，并希望他们会有一个很棒的设备。