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抖音永久封禁9097个账号，累计封禁521款商品

2019-12-05 09:30 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息：日前，抖音发布《抖音对违规使用商品分享功能账号的处罚通告》，对严重影响购物车商品分享内容生态的违规视频内容、被分享的商品信息、账号进行了盘查。通告显示， 12 月 1 日，抖音平台共永久封禁 9097 个账号，累计封禁 521 款商品。

从抖音公布的部分封禁账号昵称来看，此次被封的账号，有相当一部分和养生有关。

抖音

以下为通告抖音原文：

抖音对违规使用商品分享功能账号的处罚通告

为维护抖音美好、正向的社区氛围，打造有品质、有价值的商品分享环境，抖音平台对严重影响购物车商品分享内容生态的违规视频内容、被分享的商品信息、账号进行了盘查。

现依据《抖音社区自律公约》、《抖音平台禁止分享商品名录》、《抖音达人主页规范》及《抖音平台商品信息分享功能服务协议》的相关内容，对违规账号、不符合平台社区规范、规则的商品予以封禁处理，对触碰平台底线的内容进行管控。 2019 年 12 月 1 日，抖音平台永久禁封 9097 个账号，累计封禁 521 款商品。

抖音平台将继续打击破坏社区健康的获利行为，并视违规情节严重程度，进行包括且不限于以下处罚：永久封禁账号、永久封禁店铺、永久封禁商品、关闭账号商品橱窗分享功能等。

同时，为避免优质品牌商品被误伤，号召品牌主动排查自己商品是否被恶意账号批量发布，一经发现可投诉至下列邮箱：st_shensu@bytedance.com。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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