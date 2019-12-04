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见闻

苹果提交新专利，或为推出“Pro”版Magic Mouse做准备

2019-12-04 16:19 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息:imore报道，苹果已经向美国专利商标局(USPTO)提交了一项新的专利，该专利涉及“用于控制电子设备的半球形无定向输入组件”。这可能会用户所谓的“Magic Mouse Pro”，如果苹果最后真的生产Magic Mouse “Pro”版的话，这与苹果公司最近所有产品都有“Pro”的趋势是一致的。

专利一些图像展示了一种类似“鼠标”一样的设备，它可以检测用户的位置，并将自己定位到用户所在位置。”这个装置看起来是圆形的，所以你可以随心所欲地抓取它，但它总是排列正确。因为这个设备是弧形设计，所以不管你怎么抓取，它都能按照你想要的方式排列。

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不过这个新专利与传统移动整个输入设备来移动光标的方法有所不同，新专利设备看起来更像是一个圆顶形的方向板，你需要将设备顶部向想要移动光标的方向倾斜即可。

这种潜在的输入设备看起来并不像鼠标，而更像是触控板一样的设备。当然，尽管苹果已经为其申请了新专利，并不意味最终能实现生产。话说回来，苹果Magic Mouse从 2015 年推出也有些时间了，推出新的产品也不足为奇。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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