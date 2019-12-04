苹果谷歌等巨头10年避税千亿美元 库克：已纳税超千亿

站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息:近日，英国机构 Fair Tax Mark在一份报告中分析了Facebook、苹果、亚马逊、 Netflix、微软、谷歌六家硅谷巨头公司过去 10 年的税收准备金，发现与实际缴纳税款差距达到了 1002 亿。

研究人员表示，其中大部分纳税缺口几乎都来自美国以外的地区。因为国外的税务开支仅占这些公司过去 10 年海外利润的8.4%。

报告指出，亚马逊是刘家公司中最严重的违规者。自 2010 年以来，其纳税 34 亿美元仅相当于利润的12.7%。据媒体报道，去年亚马逊缴纳联邦所得税为零。由于利用未指明的税收减免扣除股权补偿，亚马逊并未支付21%的美国企业所得税。相反，亚马逊还获得了1. 29 亿美元联邦退税。

而Facebook过去 10 年的税收缺口位居第二。报告显示，Facebook所缴纳的现金税仅占其过去 10 年利润的10.2%，是六家公司中比例最低的。

此外，谷歌和Netflix以15.8%的税率分列第三和第四，苹果排名第五，微软第六。苹果CEO库克表示，苹果作为世界上最大的纳税公司，深知纳税在社会中的重要作用。“无论我们在哪里运营，都会根据税法和当地习俗来偿还所有欠款，自 2008 年以来公司税总计超过 1000 亿美元。”

据CNBC报道，Facebook、微软等公司发言人称公司一直坚持履行其纳税义务。