爱奇艺龚宇：亚洲文化将成下个全球普及文化

站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息:今天下午，第 20 届电视论坛在新加坡开幕，爱奇艺创始人龚宇出席并发表演讲。在会上，龚宇分享了爱奇艺的服务模式与发展策略，以及对全球娱乐市场的展望。

龚宇认为，亚洲文化将成好莱坞之后的下一个全球普及文化。他称：“爱奇艺希望通过互联网和技术创新获得覆盖全球的机会，与合作伙伴一起推进亚洲文化获得更广泛的传播，让亚洲文化市场更大、更健壮，得到更健康的发展。”

此外，龚宇表示，科技创新为网络视频行业快速发展和做大以视频为主导的娱乐行业提供了巨大驱动力。随着5G和AI技术的进一步发展，头部专业内容制作、用户内容创作和下一代视频体验上，将实现进一步革新。

目前，AI已在爱奇艺专业内容及用户内容创作、用户体验提升、商业变现等多环节发挥巨大作用，降低平台成本，提高工作效率。

据此前发布的财报数据显示， 2019 年第三季度，爱奇艺总营收为 74 亿元，其中，会员收入占总营收一半以上。数据显示，爱奇艺三季度会员服务营收37. 2 亿元人民币，同比增长28%。截至 9 月30 日，爱奇艺总注册会员数1. 058 亿，其中99.2%为付费注册会员。