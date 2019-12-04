“扫一扫”分享到微信

见闻

爱奇艺龚宇：亚洲文化将成下个全球普及文化

2019-12-04 15:40 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息:今天下午，第 20 届电视论坛在新加坡开幕，爱奇艺创始人龚宇出席并发表演讲。在会上，龚宇分享了爱奇艺的服务模式与发展策略，以及对全球娱乐市场的展望。

龚宇认为，亚洲文化将成好莱坞之后的下一个全球普及文化。他称：“爱奇艺希望通过互联网和技术创新获得覆盖全球的机会，与合作伙伴一起推进亚洲文化获得更广泛的传播，让亚洲文化市场更大、更健壮，得到更健康的发展。”

爱奇艺

此外，龚宇表示，科技创新为网络视频行业快速发展和做大以视频为主导的娱乐行业提供了巨大驱动力。随着5G和AI技术的进一步发展，头部专业内容制作、用户内容创作和下一代视频体验上，将实现进一步革新。

目前，AI已在爱奇艺专业内容及用户内容创作、用户体验提升、商业变现等多环节发挥巨大作用，降低平台成本，提高工作效率。

据此前发布的财报数据显示， 2019 年第三季度，爱奇艺总营收为 74 亿元，其中，会员收入占总营收一半以上。数据显示，爱奇艺三季度会员服务营收37. 2 亿元人民币，同比增长28%。截至 9 月30 日，爱奇艺总注册会员数1. 058 亿，其中99.2%为付费注册会员。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

RedmiBook13 小米笔记本 红米笔记本

小米 RedmiBook 全面屏笔记本亮相：四边超窄边设计

· RedmiBook13 小米笔记本 红米笔记本
iPhone11Pro 用户位置信息 用户隐私

外媒：尽管禁用定位服务 iPhone 11 Pro仍会收集用户位置数据

· iPhone11Pro 用户位置信息 用户隐私
淘宝 网购 退货

女子一个月退款624笔拒不退货 淘宝维权胜诉获赔1元

· 淘宝 网购 退货
SpaceX SpaceX火箭 国际空间站

SpaceX 将把火和啤酒酿造实验研究带到国际空间站

· SpaceX SpaceX火箭 国际空间站
李佳琦 高德地图 语音导航 李佳琦自曝录语音导航过程

李佳琦自曝录语音导航过程：7小时录完700句，抢先版双12上线

· 李佳琦 高德地图 语音导航
头盔 减肥神器 传感器

又见减肥神器！日本减肥头盔一吃东西就电你

· 头盔 减肥神器 传感器
二手平台 闲鱼 网购 黑客 网络诈骗

买手机被骗6000元 理工男网购被骗后攻破骗子后台

· 二手平台 闲鱼 网购
马斯克 瑞克与莫蒂 动画片 声优

马斯克客串瑞克与莫蒂 网友：亿万富翁的生活并不是枯燥且乏味的

· 马斯克 瑞克与莫蒂 动画片
双十一 双十一购物 狂躁症

女子双11狂买20万被送心理科 网友：我的余额不允许我犯病

· 双十一 双十一购物 狂躁症
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
查看更多
﻿

编辑推荐

董明珠：靠包装不一定能做网红 我成为网红要感谢9万名员工

[见闻]· 12月04日

MacBook Pro或将引入创新功能 键盘采用光技术

[见闻]· 12月04日

爱奇艺龚宇：亚洲文化将成下个全球普及文化

[见闻]· 12月04日

腾讯云服务器双十二限时秒杀活动开启 爆款最低99元/年！

[数码日爆]· 12月04日

小米 RedmiBook 全面屏笔记本亮相：四边超窄边设计

[见闻]· 12月04日

即使禁用定位服务 iPhone 11 Pro仍在收集位置数据

[见闻]· 12月04日

女子一个月退款624笔拒不退货 淘宝维权胜诉获赔1元

[见闻]· 12月04日

SpaceX 将把火和啤酒酿造实验研究带到国际空间站

[见闻]· 12月04日

关闭