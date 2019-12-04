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外媒：尽管禁用定位服务 iPhone 11 Pro仍会收集用户位置数据

2019-12-04 14:55 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息:appleinsider报道，根据本周二安全研究人员Brian Krebs发布的一份报告显示，当用户禁用可选的定位服务设置时，苹果的iPhone 11 Pro和其它iPhone 11 机型可能会持续收集和传输位置数据，而这种行为可能构成潜在的安全风险。

Krebs在运行苹果最新的iOS 13.2. 3 系统的iPhone 11 Pro上捕获的视频中演示了该活动，尽管“iPhone设置”中的个别定位服务已被手动禁用，该软件仍继续为某些应用和系统服务收集GPS数据。更夸张的是，即使将应用程序的定位服务设置为“永不”，iPhone 11 Pro仍会搜索GPS数据。

iPhone11Pro，苹果

苹果在其位置服务设置隐私政策中表示，iPhone 会将‘无线局域网’热点及信号塔附近的地理位置信息，以匿名及加密的方式定期发送给 Apple，用于扩大‘无线局域网’热点和信号塔位置的众包数据库。该公司还称，用户可以在“设置”中单独禁用基于位置的系统服务，但Krebs发现iPhone或iOS对某些服务会有例外。

Krebs解释道，显然该型号(可能还有其他iPhone11 型号)上有一些系统服务需要位置数据，并且如果不完全关闭定位服务，用户就无法禁用这些服务，因为即使单独禁用了所有系统服务后，箭头图标仍会定期出现使用位置。

值得一提的是，Krebs并未在iPhone8 上发现潜在的安全问题。目前不清楚苹果的iPhone11 是否也会存在同样的情况。

对于这一问题，苹果一工程师表示：“我们看不到任何实际的安全隐患。启用定位服务后，状态服务图标将出现在状态栏中。这是预期的行为。对于在设置中未进行切换的系统服务，该图标将出现。”

Krebs认为，这种奇怪的活动可能与新推出的支持Wi-Fi6 而推出的新iPhone硬件有关，但这一理论还未得到证实。

目前，避免iPhone 11 Pro上间歇性收集GPS 数据唯一可靠方法是在设置中完全禁用定位服务。然而，这样做会使iPhone许多功能变得毫无用处。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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