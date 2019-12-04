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B站拿下s赛独家转播权；罗永浩再创业；理想汽车回应理想智造被列为被执行人

2019-12-04 08:07 稿源：站长之家  0条评论
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理想汽车回应理想智造被列为被执行人

昨日，针对“重庆理想智造成被执行人”一事，理想汽车发布说明回应称，今年以来，理想智造三次被法院列为被执行人，所涉诉讼均为力帆集团持有并经营力帆汽车期间发生的债务，诉讼案件发生后，均由力帆集团与相关债权人对接并寻求解决方案，后期案件的处理也由力帆集团负责。上述债务的产生与理想汽车实际经营、资金和生产状况无任何关联。

此外，理想汽车还表示，理想汽车于 2019 年 8 月已完成了5. 3 亿美元的C轮融资，目前资金状况健康良好。

此前，据中国执行信息公开网显示， 12 月 2 日，重庆理想智造汽车有限公司新增 2 条被执行人信息，执行标的累计超 3523 万元人民币，执行法院均为重庆市第一中级人民法院。

罗永浩再创业发布Sharklet抗菌技术

昨日晚间，罗永浩召开了“老人与海”黑科技发布会。会上，罗永浩以Sharklet Technologies全球合伙人身份亮相，并发布仿生学物理抗菌方式Sharklet技术。

据介绍，Sharklet模拟鲨鱼皮肤排布，通过改变材料表面纹路/纹理以达到抗菌目的。Sharklet技术能让细菌无法附着于材料表面，以预防感染。

罗永浩称，这项技术将卖给企业，而不是消费者。此前，罗永浩连续数天发布微博求助网友，希望网友推荐一下各行业“大佬”的联系方式，涉及旅行杯、冰箱、瑜伽垫、键鼠、情趣用品等行业。

罗永浩，锤子手机

B站拿下英雄联盟s赛独家转播权

据新京报报道，昨日，B站以 8 亿元价格拍得英雄联盟(LOL)全球总决赛中国地区三年独家直播版权。据了解，这是国内电竞赛事首次以拍卖的形式进行独家版权交易。

据悉，英雄联盟英雄联盟全球总决赛是英雄联盟中一年一度最为盛大的比赛，也是所有比赛项目中最高荣誉、最高含金量、最高竞技水平、最高知名度的比赛，全球总决赛迄今为止已经举办了S1-S9 九届的比赛。

B站


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