罗永浩老人与海发布会推出运用Sharklet抗菌材料的地平线8号背包、旅行箱

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息：在今天晚上“老人与海”黑科技的发布会上，罗永浩在介绍Sharklet Technologies(中文名“鲨纹科技”)后，正式发布运用Sharklet抗菌材料的地平线 8 号背包和旅行箱。

据介绍，Sharklet Technologies已与多家公司达成合作，如地平线 8 号采用Sharklet技术推出抗菌儿童背包和Sharklet抗菌版铝镁商务旅行箱，全世界最大的筷子公司双枪也与SharkletTechnologies合作，明年春天双方合作的抗菌筷子将会上市。

其中，地平线 8 号抗菌儿童背包原价 499 元，预售价 399 元，地平线 8 号铝镁商务旅行箱Sharklet抗菌版原价 1999 元，预售价 1699 元。此外，罗永浩还表示，这项抗菌材料技术也可以用于情趣用品领域。

会上，罗永浩还宣布出任Sharklet Technologies全球合伙人和首席忽悠官。Sharklet Technologies在 2007 年创立于布伦南，截至目前，Sharklet的技术可以为医疗器械、电脑键盘等各种设备提供表面抗菌产品，不过还是以军用、医用居多。