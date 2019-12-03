趣头条发布第三季度财报：营收14.07亿元 同比增长44%

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:今日，趣头条发布了截至 9 月 30 日的 2019 年第三季度财报，数据显示，净营收为人民币14. 069 亿元(约合1. 968 亿美元)，同比增长44.0%，超出市场预期的13. 93 亿元，净亏损为人民币8. 884 亿元(约合1. 243 亿美元)。

其中广告和营销营收为人民币13. 816 亿元，与上年同期的人民币8. 965 亿元相比增长54.1%，其他营收为人民币 2530 万元。研发开支为人民币2. 616 亿元，销售及营销成本为人民币15. 032 亿元，用户互动支出为人民币5. 361 亿元，用户获取支出为人民币7. 883 亿元。

用户数据方面，综合季度平均月活用户数1. 34 亿，同比增长105.3%。综合季度平均日活用户数为 4210 万，同比增长97.7%，日活用户平均每日使用时长为61. 3 分钟，环比同比均保持稳定增长。

趣头条预计，公司第四季度净营收将达到人民币 16 亿元至人民币16. 2 亿元。