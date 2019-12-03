“扫一扫”分享到微信

见闻

苹果推音乐奖“Apple Music Awards”，奖杯亮了

2019-12-03 17:28 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:苹果似乎很热衷于进军娱乐产业，在推出 Apple TV+流媒体服务和一些高知名度的节目后，该公司还宣布将举办 Apple Music Awards。

image.png

据悉，该奖项将由编辑和专家评选以及Apple Music 平台数据流组成。其中，年度全球艺人、年度歌曲作者和年度突破艺人奖由评审团评选，年度专辑和年度歌曲由数据评选。

目前，苹果公司已经宣布了获胜者名单，Billie Eilish 在首届 AWA 上获得了 “年度全球艺人” 荣誉，说唱乐和灵魂乐新人唱将 Lizzo 获得年度最突出进步艺人奖，Lil Nas X 的《Old Town Road》为年度歌曲。

此外，苹果还为这一音乐奖项专门设计了奖杯，从外观来看，这个奖杯颜值科技感十足。

值得一提的是，Apple Music的竞争对手Spotify也将于 2020 年 3 月在墨西哥城举办自己的音乐颁奖典礼。然而，与苹果评选模式不同的是，Spotify选择完全依赖用户数据。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

音乐键盘 亚马逊 人工智能

亚马逊推出AI音乐键盘 程序员也能愉快的“编曲”

· 音乐键盘 亚马逊 人工智能
熊猫直播 王思聪 熊猫互娱

熊猫前员工眼中的王思聪：最困难的时候也没有欠薪

· 熊猫直播 王思聪 熊猫互娱
任正非 谷歌 华为

任正非：假设谷歌不能继续供货 华为已经有了备份计划

· 任正非 谷歌 华为
旷视科技 IPO 人工智能

旷视科技回应香港IPO计划推迟至2020年：不予置评

· 旷视科技 IPO 人工智能
李佳琦 高德地图 语音导航 李佳琦自曝录语音导航过程

李佳琦自曝录语音导航过程：7小时录完700句，抢先版双12上线

· 李佳琦 高德地图 语音导航
头盔 减肥神器 传感器

又见减肥神器！日本减肥头盔一吃东西就电你

· 头盔 减肥神器 传感器
二手平台 闲鱼 网购 黑客 网络诈骗

买手机被骗6000元 理工男网购被骗后攻破骗子后台

· 二手平台 闲鱼 网购
马斯克 瑞克与莫蒂 动画片 声优

马斯克客串瑞克与莫蒂 网友：亿万富翁的生活并不是枯燥且乏味的

· 马斯克 瑞克与莫蒂 动画片
双十一 双十一购物 狂躁症

女子双11狂买20万被送心理科 网友：我的余额不允许我犯病

· 双十一 双十一购物 狂躁症
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果推音乐奖“Apple Music Awards”，奖杯亮了

[见闻]· 12月03日

Are you OK？搜狗输入法上线“仿雷军”音色

[动态]· 12月03日

亚马逊推出AI音乐键盘 程序员也能愉快的“编曲”

[见闻]· 12月03日

熊猫前员工眼中的王思聪：对员工很好，从不欠薪

[见闻]· 12月03日

旷视科技回应香港IPO计划推迟至2020年：不予置评

[见闻]· 12月03日

福布斯发布亚洲慈善英雄榜 马云等8位中国企业家入选

[见闻]· 12月03日

小米手表首次 OTA 更新适配苹果 iOS，解决充电慢等问题

[见闻]· 12月03日

500多个影视网站被关停 缴获盗版资源超100T

[产权]· 12月03日

关闭