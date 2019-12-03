苹果推音乐奖“Apple Music Awards”，奖杯亮了

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:苹果似乎很热衷于进军娱乐产业，在推出 Apple TV+流媒体服务和一些高知名度的节目后，该公司还宣布将举办 Apple Music Awards。

据悉，该奖项将由编辑和专家评选以及Apple Music 平台数据流组成。其中，年度全球艺人、年度歌曲作者和年度突破艺人奖由评审团评选，年度专辑和年度歌曲由数据评选。

目前，苹果公司已经宣布了获胜者名单，Billie Eilish 在首届 AWA 上获得了 “年度全球艺人” 荣誉，说唱乐和灵魂乐新人唱将 Lizzo 获得年度最突出进步艺人奖，Lil Nas X 的《Old Town Road》为年度歌曲。

此外，苹果还为这一音乐奖项专门设计了奖杯，从外观来看，这个奖杯颜值科技感十足。

值得一提的是，Apple Music的竞争对手Spotify也将于 2020 年 3 月在墨西哥城举办自己的音乐颁奖典礼。然而，与苹果评选模式不同的是，Spotify选择完全依赖用户数据。