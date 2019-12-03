任正非：假设谷歌不能继续供货 华为已经有了备份计划

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:今日，华为心声社区发布了任正非接受CNN采访纪要，谈及“谷歌供货问题”时，任正非表示，假设谷歌不能够拿到向华为继续供货的许可，华为已经有备份计划了，华为现在是全球第二大智能手机厂商，在没有谷歌的情况下，华为也有可能做到世界第一，但需要时间。因为明年、后年华为就能重返海外市场，我们完全有这个能力和决心。

针对“女儿孟晚舟被捕达一年”一事，任正非表示，作为一个父亲，当然我会关怀自己的儿女，也会心疼自己的儿女。但是儿女经历风雨、受受磨难，对她本人一生的成长是有好处的。在中美贸易战中，她成为了两个大“球”碰撞下的一只“小蚂蚁”。处在这样的情况下，我认为她应该感到自豪，世界上两个国家打架，拿她作为了一个筹码。因为孟晚舟没有犯过罪，美国的指控不是真实的，法律迟早会有公正的结论，所以她的心态还是比较平衡的。现在她的母亲和她的丈夫轮流到加拿大去陪她，舒缓她的心情;她平时也在学习、看书、画画……来调整自己的心情，她有耐心等到加拿大法律公平、公正和透明地解决问题。

此外，任正非还表示，孟晚舟回到华为公司以后，也不会受到特别重用，因为她只是首席财务官，只做财务工作。我们公司的领导人必须要具有技术背景，没有技术背景就没有战略洞察力，没有战略洞察能力的人领导公司，会使公司逐渐丧失清晰的方向，从而逐渐丧失竞争力。孟晚舟现在的工作都是网上处理，已经没有做日常管理了。我们已经安排梁华做代理CFO，已承担起工作了。