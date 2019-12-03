“扫一扫”分享到微信

见闻

任正非：假设谷歌不能继续供货 华为已经有了备份计划

2019-12-03 16:44 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:今日，华为心声社区发布了任正非接受CNN采访纪要，谈及“谷歌供货问题”时，任正非表示，假设谷歌不能够拿到向华为继续供货的许可，华为已经有备份计划了，华为现在是全球第二大智能手机厂商，在没有谷歌的情况下，华为也有可能做到世界第一，但需要时间。因为明年、后年华为就能重返海外市场，我们完全有这个能力和决心。

任正非，华为

针对“女儿孟晚舟被捕达一年”一事，任正非表示，作为一个父亲，当然我会关怀自己的儿女，也会心疼自己的儿女。但是儿女经历风雨、受受磨难，对她本人一生的成长是有好处的。在中美贸易战中，她成为了两个大“球”碰撞下的一只“小蚂蚁”。处在这样的情况下，我认为她应该感到自豪，世界上两个国家打架，拿她作为了一个筹码。因为孟晚舟没有犯过罪，美国的指控不是真实的，法律迟早会有公正的结论，所以她的心态还是比较平衡的。现在她的母亲和她的丈夫轮流到加拿大去陪她，舒缓她的心情;她平时也在学习、看书、画画……来调整自己的心情，她有耐心等到加拿大法律公平、公正和透明地解决问题。

此外，任正非还表示，孟晚舟回到华为公司以后，也不会受到特别重用，因为她只是首席财务官，只做财务工作。我们公司的领导人必须要具有技术背景，没有技术背景就没有战略洞察力，没有战略洞察能力的人领导公司，会使公司逐渐丧失清晰的方向，从而逐渐丧失竞争力。孟晚舟现在的工作都是网上处理，已经没有做日常管理了。我们已经安排梁华做代理CFO，已承担起工作了。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

旷视科技 IPO 人工智能

旷视科技回应香港IPO计划推迟至2020年：不予置评

· 旷视科技 IPO 人工智能
福布斯 马云 福布斯亚洲慈善英雄榜

马云入选福布斯亚洲慈善英雄榜 获颁福布斯终身成就奖

· 福布斯 马云 福布斯亚洲慈善英雄榜
福布斯 福布斯慈善英雄榜 马云 阿里

福布斯发布亚洲慈善英雄榜 马云等8位中国企业家入选

· 福布斯 福布斯慈善英雄榜 马云
小米手表 小米 小米手表适配iOS

小米手表首次 OTA 更新适配苹果 iOS，解决充电慢等问题

· 小米手表 小米 小米手表适配iOS
李佳琦 高德地图 语音导航 李佳琦自曝录语音导航过程

李佳琦自曝录语音导航过程：7小时录完700句，抢先版双12上线

· 李佳琦 高德地图 语音导航
头盔 减肥神器 传感器

又见减肥神器！日本减肥头盔一吃东西就电你

· 头盔 减肥神器 传感器
二手平台 闲鱼 网购 黑客 网络诈骗

买手机被骗6000元 理工男网购被骗后攻破骗子后台

· 二手平台 闲鱼 网购
马斯克 瑞克与莫蒂 动画片 声优

马斯克客串瑞克与莫蒂 网友：亿万富翁的生活并不是枯燥且乏味的

· 马斯克 瑞克与莫蒂 动画片
双十一 双十一购物 狂躁症

女子双11狂买20万被送心理科 网友：我的余额不允许我犯病

· 双十一 双十一购物 狂躁症
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果推音乐奖“Apple Music Awards”，奖杯亮了

[见闻]· 12月03日

Are you OK？搜狗输入法上线“仿雷军”音色

[动态]· 12月03日

亚马逊推出AI音乐键盘 程序员也能愉快的“编曲”

[见闻]· 12月03日

熊猫前员工眼中的王思聪：对员工很好，从不欠薪

[见闻]· 12月03日

旷视科技回应香港IPO计划推迟至2020年：不予置评

[见闻]· 12月03日

福布斯发布亚洲慈善英雄榜 马云等8位中国企业家入选

[见闻]· 12月03日

小米手表首次 OTA 更新适配苹果 iOS，解决充电慢等问题

[见闻]· 12月03日

500多个影视网站被关停 缴获盗版资源超100T

[产权]· 12月03日

关闭