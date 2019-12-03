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福布斯发布亚洲慈善英雄榜 马云等8位中国企业家入选

2019-12-03 16:02 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息：今日，福布斯发布了一年一度的慈善英雄榜共有 30 位杰出无私人士上榜。其中，中国的上榜者包括了马云。此前，马云卸任阿里巴巴集团董事局主席，将更多时间用于慈善事业。

马云，阿里巴巴

据福布斯介绍， 2006 年，阿里巴巴推出了其第一个有组织公益项目，名称为“魔豆爱心工程”，帮助中国身处困境的女性。目前，大约 2 万名母亲已经获得了免费培训和资金，成为了网上创业者。

2010 年，阿里做出重大承诺，开始将收入的0.3%用于公益事业。两年后，公司成立阿里巴巴公益基金会，管理其公益工作。按照 2019 财年公司收入 560 亿美元计算，0.3%相当于1. 68 亿美元。

2014 年，马云成立马云公益基金会。阿里巴巴集团在纽交所上市的约 6 个月以前，马云留出相当于3， 500 万股的期权，用于提供给该基金会。

此外，马云公益基金会还与支付宝公益基金会、蔡崇信公益基金会一起承诺 10 年间提供1. 43 亿美元，用于支持中国女子足球的发展。

今年 11 月，由马云公益基金会赞助的首届马云非洲青年创业基金“创业者大赛”在加纳举行决赛;马云亲自前往，担任大赛评委。

除了马云之外，来自中国的上榜者还包括了：恒裕集团创始人龚俊龙、绿海城集团董事长吴远溪、汉京集团董事长吴远港、深圳市海云天投资控股集团董事长游忠惠、美好置业董事长王萍、今日资本创始合伙人徐新、永新企业有限公司副董事长、董事曹其镛等。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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