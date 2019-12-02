realme CEO李炳忠：2020年全面5G 不再推4G手机

站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息：今天下午，realme CEO李炳忠在微博发布公开信，并表示realme从 2020 年开始将全面切入5G，不再推出4G手机。

李炳忠强调，5G时代realme将持续创新、大胆探索，与行业伙伴一起探索5G场景，打造全新的行业生态，为全球用户带来全新5G体验。

作为包袱最小的5G玩家，realme将完成从千元入门到高端旗舰的全价位段5G机型覆盖，以“普及者”的身份积极参与5G推进，让每一个年轻人都能享受5G越级体验。

图片来自官网

以下是公开信原文：

在5G机遇下 完成越级使命

昨天 12 月 1 日，距离 5 月 15 日realme“回家”正好 200 天。短短半年多的时间， realme经历了令人惊喜的快速成长，用越级实力一次次突破自我，我和我们的团队对于未来充满着前所未有的信心!

第一年，与第一年中许多的“第一次”

2019 年，是我们回归中国市场的第一年。回来时候，我曾说过，我们希望永远给消费者提供在价位段内更有惊喜感的产品，在设计、性能、品质、体验等方面，都要超越期待;我们传递给用户的品

牌精神，是“改变世界不需要论资排辈”的勇气，我们把它称之为“敢越级”。这是 realme从开始到今天都在持续去做的事情。

在过去的 6 个多月时间里，从价位段首款“升降全面屏手机”realm x，到我们第一款旗舰产品realm x2Pro， realm持续努力为大家带来全价位段“敢越级”的产品。

在中国市场的红海拼杀中 2019 年realme的“越级成长”获得了市场与用户的认可。我们第一次

完整参与了国内电商大促，从“6.18”到“双11”，“敢越级”的记录不断被刷新，多款产品获得了出色的销售成缋以及用户口碑， realme正在不断实现自我超越。

根据最新的行业报告，年轻的realme在今年第三季度的全球出货量已经位列前七，realme完成了一个重要的阶段性目标，正式跻身全球主流智能手机品牌行列。

我相信， realme正朝着我当初希望的目标高速前进，我们有信心去越级，也有能力去持续越级。

轻装上阵，全面5G

上周，我们正式官宣了 realme首款5G手机——realme真我X50，今天我想和大家再分享一个重要的信息。

从 2020 年开始; realme在中国市场将全面切入5G，不再推出4G手机产品!

我曾经讲过， 2020 年一定是5G的爆发年，realme就是为5G而来，而现在， realme已经为正式进入5G赛道做好了全面充足的准备。

realme全面5G的底气，来自于“敢越级”的科技实力。一直以来，我们与供应链、运营商、互联网企业保持着深度，密切的合作，realme将在多个价位段成为首批推出支持双模5G终端的手机品牌!

同时在全球范围内， realme将深度参与5G网络建设，与行业伙伴一起探索5G场景，打造全新的行业生态，为全球用户带来全新5G体验!

而作为中国手机市场中最年轻的品牌之一，realme同时也是包袱最小的5G玩家。足够年轻的realme可以快速完成4G向5G的技术更迭，以更全面的姿态拥抱5G时代，完成5G机型在全价位段

的覆盖，从千元入门到高端旗舰全线越级支持5G，与行业一起加速5G技术的普及!

这是时代给我们最好的成长机会。

让每一个年轻人都能享受5G

5G时代，realme将持续创新，大胆探索，以“普及者”的身份积极参与5G的推进。 realme将致力于第一时间为全球用户带来覆蔷全价位段的5G推进。realme将致力于第一时间为全球用户带来覆盖全价位段的5G新机，做好行业先进技术的普及者，为全球用户带来体验越级，符合年轻人调性，并旦是每一个消费者都用得起的5G手机!

我们已经站在了时代的拐角， realme希望每一个人都能成为越级的参与者。

我们，5G见!

2019 年 12 月 2 日

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