华为5G禁令或将导致澳大利亚未来1500人失业

站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息:华为今年 8 月表示，由于澳大利亚政府禁止该公司推出5G 服务，公司已经裁员 100 人，在未来 5 年，裁员人数可能高达 400 人。

据zdnet报道，仅在三个月之后，华为将当地承包商和分包商的一些工作岗位考虑在内，到明年年底或将影响 1500 个工作岗位。

华为表示，公司每年支付给地承包商的款项已经减少了“数千万美元” ，其建设工作将在未来两年内结束。

华为澳大利亚公司和公共事务总监 Jeremy Mitchell 称： “我们的供应商绝大多数是中小型企业，每家雇员约 30 人，在许多情况下，华为目前提供的年收入约占其年收入的80% ，因此没有华为这些公司将面临困境。”

据称，一旦将主要供应商雇佣的分包商计算在内，华为目前负责当地电信建设行业约有 1500 个工作岗位，除非澳大利亚取消华为禁令，否则这些工作岗位将在未来 18 个月内流失。Mitchell 还表示，由于缺乏竞争，澳大利亚的5G 部署进展缓慢。

值得一提的是，澳大利亚电信上周宣布将扩大其5G网络覆盖范围，在澳大利亚东部各州增加了 15 个区域性城市。澳洲电信还表示，自去年 7 月以来销售的 Android 手机中，有四分之一支持5G。